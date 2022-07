Quasi la meitat d’aspirants a 5 places de la policia suspèn la prova de coneixements

Interès massiu per optar a una de les cinc places per cobrir de la plantilla de la policia municipal de Girona. Quan es va obrir la convocatòria, es van apuntar uns 380 aspirants. A l’hora de la veritat, però, se’n van presentar 182 a la primera prova que es va fer aquesta setmana. L’examen constava de diferents preguntes de cultura general, com ara sobre aspectes relacionats amb la seguretat i de les ordenances municipals vigents a la ciutat. Només 35 eren noies.

La prova de cultura general és un primer tall ja famós perquè és molt selectiva i sempre deixa fora molts candidats. Es considera que aquells qui vulguin treballar a Girona han de saber quines normes hauran de vigilar. A mes a més, es té en compte que un cop a l’escola de la policia ja no s’ensenyen normatives especifiques de cada municipi. Segurament per aquest motiu, aquest cop, molts dels aspirants havien fet els deures i l’escabetxina no va ser tan salvatge com en altres convocatòries.

Una esmena: els 60 millors

Aquest any, de les 182 persones presentades, 93 van «aprovar». Només vuit són dones. En el passat, les xifres dels aspirants eliminats era més destacable. Per exemple, l’any 2018, van suspendre 107 dels 130 candidats i l’any 2020, es van declarar «no aptes» 106 persones de les 131 que s’havien presentat.

No obstant això, a les bases s’indica que només les seixanta millors notes passen a la segona fase encara que hi hagi més aspirant amb nota suficient. Aquest detall que inicialment no quedava clar en un primer llistat de les notes, amb els noms i les notes dels aspirants desordenades, es va haver d’esmenar en una segona llista amb els noms ordenats per puntuació i recalcant qui passava de fase.

La segona prova es farà d’aquí a uns dies i tindrà aspectes diferents exercicis físics, com ara la course navette (un temut test de resistència), un salt vertical o llançar una pilota pesant el més lluny possible. També hi haurà una prova sobre coneixements inormàtics i un reconeixement mèdic. Prèviament, ja han hagut de demostrar que saben català.