Riudellots de la Selva s'ha convertit en el primer municipi de Catalunya en aprovar inicialment la constitució d'una APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), al seu propi polígon industrial. L'aprovació per part del ple de l'ajuntament, celebrat el passat 22 de juny, va ser per unanimitat. El projecte està impulsat per l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) presidida per Narcís Xifra.

Una APEU és una àrea delimitada geogràficament integrada per naus i parcel·les d'un PAE amb l'objectiu d'impulsar la seva competitivitat i la qualitat del seu entorn, a partir d'un pla d'actuació i pressuposat a 3-5 anys, amb un sistema de col·laboració publicoprivada.

Més de 200 empreses formaran part de l'APEU, si acaba aprovant-se definitivament. Actualment el polígon de Riudellots de la Selva compta amb un 40% són empreses de serveis, un 21% de maquinària i electrònica, un 20% duen a terme activitats logístiques i el 19% restant pertanyen al sector alimentari.

El pla d'actuació de l'APEU de Riudellots de la Selva contempla 9 línies amb 21 accions sorgides de tres grans programes estratègics: seguretat, sostenibilitat, comunicació i digitalització.

"Convertir-nos en el primer municipi de Catalunya en engegar el projecte APEU demostra l'aposta i el compromís ferm de Riudellots per impulsar les iniciatives empresarials i emprenadores i posicionar el municipi com un referent [...]" Josep Santamaria - regidor

Així doncs, els objectius de l'APEU són modernitzar, innovar i promocionar el PAE de Riudellots i promoure la cooperació empresarial per millorar la competitivitat de les empreses que desenvolupen la seva activitat al polígon. També, seguint amb els programes estratègics, es vol treballar per implementar projectes de sostenibilitat (comunitats energètiques locals, plans de mobilitat, projectes de traçabilitat de residus, etc.), liderar projectes de connectivitat i digitalització, com el 5G o sensorització. I finalment, seguir millorant la seguretat i la resiliència del PAE, a més de gestionar de forma mancomunada serveis com la compra agregada d'energia, gas, aigua, etc.

Amb la constitució d'un APEU, el PAE de Riudellots de la Selva aportarà a les empreses importants avantatges com la possibilitat d'accés a subvencions per desenvolupar-hi projectes col·laboratius i augmentar la reputació empresarial en el posicionament territorial. També a optimitzar els costos en el disseny i execució de projectes tècnics interempresarials o reforçar la col·laboració publico-privada amb lideratge de les empreses. Per acabar, impulsarà la transformació del PAE de Riudellots en una àrea industrial avançada en termes sostenibles i tecnològics afavorint l'interès per consolidar i captar inversió i talent.

La coordinació del projecte l'ha encapçalat la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) amb la col·laboració de l'APRS i de l'Ajuntament de Riudellots, i ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya amb una subvenció de 20.000€.

El PAE de Riudellots té 132 hectàrees i 944.720 m2 de sòl industrial, a més, es troba en un indret molt ben comunicat amb carreteres com l'AP7, l'A2, l'estació de tren i de l'AVE, l'aeroport de Girona, les ciutats de Girona i Barcelona i la frontera amb França.