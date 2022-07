El músic Albert Casellas ha denunciat el robatori del seu cotxe al Barri Vell de Girona. Es tracta d'un Citroen Xsara Picasso de color daurat amb matrícula 7858DKZ, a l'interior del qual hi portava diversos instruments. Casellas, al que li han pres les claus del vehicle, demana col·laboració per intentar localitzar el cotxe. Els lladres són drogodependetnts usuaris habituals de la Sopa, molt a prop d'on s'ha produït el robatori. La policia ha muntat un dispositiu per intentar localitzar-los, de moment sense èxit.