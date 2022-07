La Policia de Salt ha detingut un home acusat de nombrosos robatoris a l’interior de vehicles. La detenció es va dur a terme el dilluns 4 de juliol i 24 hores més tard ingressava a presó

El presumpte autor dels fets ha estat detingut 34 vegades, 20 d’elles durant aquest any 2022.

L'home, de 31 anys, va ingressar a presó, aquest dimarts acusat com a presumpte autor de nombrosos robatoris amb força a l’interior de vehicles de Salt i Girona. La Policia de Salt va dur a terme aquest dilluns 4 la darrera detenció, però en consten fins a 34 que han estat realitzades pel cos saltenc, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra. 20 d’elles s’han fet durant aquest any 2022. El ‘modus operandi’ habitual del presumpte autor dels fets passava per trencar els vidres laterals dels vehicles per, posteriorment, sostreure tot tipus d’objectes de l’interior dels cotxes.

El detingut està a l’espera de judici.