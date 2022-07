Veïns del Barri Vell, usuaris de La Sopa, gironins i turistes continuaran sense poder accedir al Mirador de les Dones fins, com a mínim, "a finals de juliol o principi d’agost" després que els tècnics de l’Ajuntament de Girona hagin estimat que cal fer un "enderroc parcial" d’un dels edificis dels antics Maristes. Des del passat 11 de juny, un despreniment de pedres manté tancats tant els accessos al mirador com a la plaça del costat, just al davant de La Sopa, davant el perill que puguin caure més pedres. Per solucionar-ho, i poder tornar a obrir amb seguretat un espai molt freqüentat pels turistes, l’Ajuntament de Girona ha adjudicat unes obres per "enderrocar les parts altes dels murs que amenacen ruïna" i "massissar els forats de les finestres que debiliten l’estabilitat dels murs en la part que no s’enderroca". Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Transports Reixach, amb un cost de 48.205,66 euros, i que segons fonts municipals haurien d’estar acabades en tres o quatre o setmanes.

Des del dilluns 13 de juny, dos dies després del despreniment, els tècnics municipals han buscat una solució d’emergència per evitar que caiguin més pedres mentre no hi hagi, que no està prevista, una remodelació completa de tot l’espai dels antics Maristes. Quan es va transformar la parcel·la l’any 2010, en aquell moment abandonada, es va obrir el Mirador de les Dones, però no es va quedar cap ús als edificis que quedaven en peu. En principi, l’Ajuntament va cedir el que ara patits els despreniments a la Universitat de Girona que, però, anys després va acabar revertint la cessió tornant la propietat de l’edifici a la ciutat. Amb el pas dels anys, i sense cap inversió, l’edifici s’ha anat degradant fins a l’estat de ruïna actual. Els treballs començaran aviat, perquè, segons fonts municipals, "per fer l’enderroc parcial els murs amb seguretat, cal fer un estintolament amb uns tornapuntes metàl·lics" que s’estan construint a mida. Un cop col·locats els tornapuntes, que es quedaran de manera permanent a l’edifici fins que, si mai es fa, hi hagi una remodelació completa, es col·locarà una bastida de grans dimensions per fer els treballs en alçada per "enderrocar les parts altes dels murs que amenacen ruïna" i "massissar els forats de les finestres que debiliten l’estabilitat dels murs en la part que no s’enderroca".