Un pacte entre el govern municipal i el PSC permetrà que dilluns, en el ple municipal, s’aprovi una partida per augmentar les subvencions al Bàsquet Girona i a l’Uni Girona, en els dos casos serà de 100.000 euros, i al CPA Girona, de patinatge artístic, que serà de 10.000 euros. En l’acord també s’hi inclou la contractació de dues persones a la regidoria d’Esports per, segons el PSC, per "fer reparacions i millores en diverses instal·lacions esportives de la ciutat que feia temps que es venien reclamant". Els diners, segons es va explicar des de Guanyem Girona, sortiran del romanent municipal per a "possibles eventualitats".

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, explicava que donaran suport "perquè té un gran interès per a Girona, la nostra ciutat, sumar tots els esforços a l’Spar Uni Girona i al Bàsquet Girona" mentre que per al regidor Jordi Calvet les subvencions de 100.000 euros als dos clubs són "un bon acord inicial" tot i creure que "l’aposta de la ciutat per al bàsquet ha d’augmentar en el futur" En canvi, des de Guanyem Girona, recordant que la subvenció de l’equip masculí passarà dels 25.000 euros als 100.000 i la del femení de 90.000 euros fixes, més 30.000 variables, a 100.000 fixes, es considera que cal un "un tomb estratègic" al projecte incorporant "partides de foment de l’esport de base i millores dels entorns escolars". "La tasca de l’Ajuntament de Girona ha de ser la de fomentar els petits projectes esportius que donen vida al dia a dia de la ciutat i que creen teixit social", va comentar el regidor Pere Albertí, que considera que la proposta que el govern vol portar al ple "s’oblida de les entitats esportives de base". "Volem millorar el document que ens porta al govern i redirigir diners a aquestes entitats que aporten un gran valor afegit a la ciutat", va afegir el regidor de Guanyem.