L’Ajuntament de Girona ha iniciat la licitació del servei de manteniment, conservació i repintat de la senyalització horitzontal i marques viàries de la ciutat. El consistori ha tirat endavant el contracte davant «la impossibilitat de cobrir aquestes necessitats amb garanties» tenint en compte els recursos propis que té.

Segons la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, «la ciutat té moltes necessitats, i ens trobàvem que no podíem atendre prou bé el pintat de les marques viàries dels carrers de la ciutat, una mesura imprescindible per garantir la seguretat viària i perquè la ciutat estigui ben cuidada. Per això hem buscat la solució a través d’aquest nou servei, destinant-hi els recursos econòmics suficients».

El contracte es divideix en tres lots. El manteniment de les marques viàries longitudinals, el manteniment de les marques viàries transversals i de la simbologia de vies primàries i secundàries, i el manteniment de les marques viàries de bosses d’aparcaments i zones d’estacionament limitat. La senyalització de nous vials seguirà sent obligació de l’adjudicatària de les obres.

El tercer lot està reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social. El pressupost base de licitació és de 373.786euros. Es preveu que la durada de les actuacions sigui de dos anys.