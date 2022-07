L'aposta per la tecnologia i per acostar Girona als estàndard més avançats de les Smart Cities d'arreu del món és un dels grans capteniments de Marta Madrenas. I, per això, aprofitant la presentació del projecte «Girona Ciutat Intel·ligent», l'alcaldessa no es va estar aquest divendres de reivindicar el que, des del seu punt de vista, és un full de ruta ambiciós per al futur de la ciutat que deixarà de liderar d'aquí a poc menys d'un any. «Quan alguns parlen de tenir model de ciutat, aquest és el nostre model de ciutat; una ciutat eficient que planifica amb dades i amb rigor perquè vol treballar pel progrés i el benestar de la ciutadania; fa anys que treballem intensament perquè Girona estigui a l'avançada de les ciutats més desenvolupades tecnològicament d'Europa», va explicar aquest dijous Marta Madrenas en la presentació de «Girona Ciutat Intel·ligent».

Un projecte, amb una valoració econòmica de més tres milions d'euros, i que engloba un conjunt de mesures tecnològiques per a la «millora de l'eficiència de tots els serveis de la ciutat». Càmeres de videovigilància per temes de seguretat, però també per control d'aforaments o «per saber qui deixa objectes abandonats al costat dels contenidors», sensors per captació de dades sobre mobilitat i hàbits de la població, recs i enllumenats automatitzats, domòtica en edificis municipals o panys intel·ligents per, exemple, «evitar que un policia municipal hagi d'anar cada dia a obrir tancar la porta de la muralla». Actualment, a la ciutat, hi ha instal·lades unes 260 càmeres de videovigilància i la previsió, de cara als anys que venen, és arribar a les 411; i, pel que fa als sensors, dels 50 actuals a una xifra propera al miler. Aquests sensors poden tenir usos ambientals, com sonòmetres, comptatges de vehicles i persones, telegestió de lluminàries, control d'inclinació dels arbres de la Devesa, control del rec o de les places lliures d'aparcament.

Les utilitats són infinites, però, en paraules del cap Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona, Jordi Xirgo, l'objectiu és tenir el màxim de dades possibles per després poder planificar i escalar els serveis municipals per ser tan eficients com sigui possible.