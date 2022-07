Guanyem obre la porta a dur l’orgànica entre Pedret i Solius

El grup municipal a l’oposició Guanyem Girona i l’equip de govern han acostat posicions sobre el lloc on s’ha de portar a tractar la fracció orgànica que es recull a la capital gironina. Aquesta setmana, representants de les dues formacions s’han reunit per buscar una sortida al tractament d’aquest residu. Guanyem va posar diverses condicions per validar la proposta del govern municipal de portar la matèria orgànica entre els abocadors de Pedret i Marzà i de Solius.

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha explicat que ha proposat al govern dues mesures que servirien per generar menys residus orgànics provocant que les plantes de tractament siguin menys potents i que costi menys als gironins. Per una banda, planteja una bonificació als veïns que facin compostatge a casa seva. Considera que amb el sistema porta a porta és més fàcil de saber. L’altra proposta és que es tiri endavant una prova pilot de compostatge comunitari a zones on hi ha horts. A més a més, des del grup de l’oposició volen veure els convenis amb el dipòsits de Pedret i Marzà i amb el de Solius. Si tot això és compleix i es manté l’aval de l’Agència Catalana de Residus, Guanyem podria canviar el seu sentit de vot de l’abstenció cap al vot afirmatiu.

A final del mes de juny, es va fer un ple extraordinari on l’equip de govern va plantejar portar a votació el conveni per portar part de la fracció orgànica (més de la meitat que es genera a la ciutat) a l’abocador de l’Alt Empordà. La resta, se seguiria portant a Solius, tot i que no es portava el conveni per aquest segon abocador a l’aprovació del ple. El conveni calia aprovar-lo per majoria absoluta però el govern es va trobar amb l’abstenció de tots els regidors de l’oposició. Tot plegat perquè el 30 de juny caducava el conveni amb solius que permetia que tots els residus d’orgànica s’aboquessin a Solius. La solució de l’equip de govern de traslladar gran part d’aquesta fracció al dipòsit de Pedret i Marzà i la part que no podia assumir seguir portant-la a Solius, constava amb el vist-i-plau de l’Agència Catalana de Residus, segons va dir en el seu moment, el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso.

Quan tota l’oposició va tombar aquesta idea de l’equip de govern i va vèncer el conveni amb Solius, l’Ajuntament va haver de buscar a contrarellotge on portar els residus que segueixen generant diàriament els gironins. La solució va passar per seguir portant-los igualment a Solius, però pagant per cada servei, fins que no es segellés algun nou conveni. Sempre però que les converses entre l’equip de govern i Guanyem poden arribar a bon port i que ben aviat hi hagi conveni aprovat amb Pedret i Marzà i amb Solius. Es durien a ple i haurien de comptar amb majoria absoluta.