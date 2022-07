Les últimes quatre germanes Carmelites de la Caritat Vedruna marxen de Girona

Les últimes quatre germanes Carmelites de la Caritat Vedruna establertes a Girona, que fins ara residien al mateix edifici de l’escola, abandonaran la ciutat en les properes setmanes. Les germanes no han volgut fer públics els motius de la seva marxa, però la directora de l’escola Vedruna de Girona, Marta Oliva, avança que es quedaran a la província de Girona.

Tot i que ja fa més de deu anys que les germanes no feien classe, el seu compromís amb l’escola era ferm. «Ens donaven molt caliu i sempre estaven disposades a ajudar a tothom, tant a nivell personal com educatiu», assenyala Oliva. De fet, eren l’ànima de les col·lectes. «Si s’assabentaven que una família necessitava roba, impulsaven una campanya solidària per a recollir-ne», explica. En aquest sentit, destaca la seva voluntat «innata i constant d’ajudar sense esperar res a canvi».

Amb l’autorització del bisbe de Girona, la comunitat es va establir a la ciutat al 1905. Dos anys més tard, la congregació va adquirir una fàbrica de suro ubicada al carrer Barcelona 21, que després de la remodelació s’acabaria convertint en l’escola Vedruna. Al 1910 va començar l’activitat com a internat exclusivament per a nens fins l’arribada de la Guerra Civil, quan l’edifici va ser utilitzat com a hospital i centre de refugiats. Després, es va reprendre l’activitat pedagògica i al 1970 es va posar punt i final a l’internat. Ara, tot i la marxa de la comunitat, la directora del centre defensa que «l’escola Vedruna seguirà amb la mateixa filosofia i valors de sempre» perquè «fa anys que estem sota la titularitat de la Fundació Vedruna per a poder donar continuïtat al carisma de Joaquima de Vedruna».

Per a agrair la seva tasca, l’escola els va organitzar un acte d’homenatge, on hi van participar un centenar de persones -des de mestres jubilats i en actiu a cuiners o personal de neteja que han passat pel centre-, que es van voler sumar al reconeixement.