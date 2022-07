Un total de 3.321 infants i joves participaran en les 47 activitats organitzades per 21 entitats i associacions de la ciutat que formen part del programa de casals municipals de Girona. Les propostes van començar l’1 de juliol, amb una situació de normalitat després de dos anys de restriccions per la situació de pandèmia.

Per poder formar part del programa cal que en les finalitats de les associacions que organitzen casals es tinguin en compte els criteris d’accessibilitat i qualitat que marca l’Ajuntament.

El programa proposa, durant el juliol i agost, un total de 25 activitats de lleure educatiu, 5 casals esportius, 4 de formatius, 5 activitats artístiques, 4 casals d’educació especial i 4 d’escola bressol que es realitzaran a les escoles i equipaments esportius municipals, així com a centres cívics, el Museu del Cinema i la Casa de Cultura.

Com a novetats, el programa incorpora un casal tecnològic per a infants i joves; una activitat de robòtica subaquàtica per a joves, i un casal de cuina per a joves que es realitza a l’Aula de Cuina del Mercat del Lleó. Aquest any el programa de casals incorpora també una activitat de lleure 0-3 anys adreçada als infants matriculats a les escoles bressol municipals.

«Tenim un compromís de ciutat perquè Girona és una ciutat educadora i, per això, volem garantir que el programa de vacances arribi al màxim de famílies possible», assegura el vicealcalde, Quim Ayats. «Oferim uns casals que vetllen per la inclusió i la participació i que proporcionen recursos per facilitar l’accessibilitat de tots els infants i joves», ha destacat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.