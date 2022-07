L’Ajuntament de Salt doblarà aquest pròxim curs escolar els pisos del Parc Municipal d’Habitatge que destina a lloguer per estudiants universitaris. En concret, passarà a disposar de vuit pisos en lloc dels quatre que tenia fins ara. Els requisits per accedir a aquests allotjaments són ser major de 18 anys i estar cursant estudis universitaris, siguin de grau, màster o doctorat. Els habitatges disposen de tres habitacions i el preu del lloguer mensual per a cada estudiant s'ha fixat en 210 euros. Amb aquest augment, el consistori compleix els criteris establerts al reglament municipal d’accés a l'habitatge, que reserva un 20% dels pisos de titularitat municipal als estudiants universitaris.

Segons ha detallat l'alcalde del municipi, Jordi Viñas, "Salt és una ciutat universitària i amb el futur Campus de Salut i les Facultats de Medicina i Infermeria que se situaran al sector sud, encara s’accentuarà més la nostra estreta relació amb aquest àmbit". Per aquest motiu, el batlle considera imprescindible "anar creant serveis per aquest col·lectiu" i incidir sobretot en l'habitatge. El termini per sol·licitar accedir a una de les vint-i-quatre habitacions disponibles es va obrir aquest dijous i s'allargarà fins al 17 de juliol. Per optar-hi, s'ha d'omplir formulari a través del web municipal. L'adjudicació definitiva de les places es durà a terme durant la segona quinzena de juliol.