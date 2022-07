Un accident múltiple a l'entrada de Quart ha provocat tres ferits lleus. L'accident ha tingut lloc a les 15.45 hores i ha implicat tres turismes que circulaven per la C-65 a Girona (km 28) en direcció Quart.

Dues dotacions de Bombers han acudit al lloc dels fets, juntament amb el SEM, que ha atès tres persones que han resultat ferides lleus.

El succés ha provocat retencions en ambdós carrils, però no s'ha tallat la via. Els vehicles afectats s'han retirat al voral per esperar la grua.