Un incendi ha cremat aquest dissabte a la matinada tots els objectes que hi havia a l’interior d’un cobertís situat al costat del pavelló de Celrà. Les flames van malmetre taules, cadires, catifes, cortines i altres elements que estaven resguardats en aquest annex situat entre l’equipament poliesportiu i les piscines. Per apagar l’incendi s’hi van apropar un total de sis dotacions dels Bombers després de rebre l’avís quan faltaven set minuts per la una de la matinada. També es van aprovar al lloc, agents del servei de vigilància i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), per si calia que acabés intervenint. No hi va haver però, cap persona ferida. Els bombers van intervenir a la zona apagant les flames i remullant la zona durant una hora aproximadament. L’equipament està situat a la carretera de Juià.