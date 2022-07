Parlant de les diferents xarxes de comunicació - Lorawan, cable òptic i 5G -, Jordi Xirgo i Marta Madrenas van recordar ahir que l’Ajuntament està treballant amb la Generalitat i altres actors del territori perquè «Girona sigui una ciutat prioritària i pilot en aquest desplegament».

Sense entrar en gaires detalls, fins que «estigui més definit», l’alcaldessa i el cap de la UMAT van fer referència a un possible acord amb Huawei per accelerar el desplegament d’aquesta nova xarxa amb routers 5G per «dispositius amb necessitat d’alta capacitat de transmissió de dades, com és el cas d’imatges de vídeo sense necessitat de connectar amb fibra òptica».

Situar-se en una posició capdavantera en l’arribada de les noves tecnologies de la «quarta revolució», com pot ser la xarxa 5G, és «una prioritat» per a Marta Madrenas que ha repetit diferents cops en els últims mesos.