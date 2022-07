La Generalitat va activar ahir, durant unes cinc hores, el Pla d’Emergències del exterior Sector Químic a la planta potabilitzadora d’Aigües de Girona a Montfullà després que, a conseqüència d’un error humà, es generés una reacció i un núvol tòxic. A primera hora del matí, es va detectar que s’havia fet una barreja errònia de productes en un dels dipòsits d’aigua de la planta i que aquests havien generat una reacció química.

Els operaris de la planta es van adonar de la incidència quan estaven fent la descàrrega, van aturar el sistema i van aïllar el dipòsit, però ja s’havia iniciat una reacció a l’interior del tanc que va provocar una sortida de gasos.

Recomanació de confinament

Per aquest motiu, es va activar el Pla d’autoprotecció de la planta i es van avisar els serveis d’emergències, que van activar l’alerta del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya a causa de l’incident. Diverses dotacions de Mossos d’Esquadra i Bombers es van desplaçar al lloc dels fets. Els Mossos van fer tasques per regular el trànsit i de suport als serveis d’emergències a l’entorn de la zona d’actuació i els bombers van intervenir a l’interior de la planta en coordinació amb el cap de planta.

Després de valorar l’escenari, la intervenció dels Bombers va consistir en neutralitzar amb aigua el dipòsit afectat, que continuava vaporitzant i en evitar la condensació del vapor a la zona. En concret, es va aconseguir aturar la reacció aplicant sosa càustica al dipòsit.

Durant una estona, i de forma preventiva, es va confinar els treballadors de la planta per evitar possibles inhalacions tòxiques i van utilitzar mascaretes. A més es va recomanar no apropar-se a menys de 1.000 metres al voltant de la planta i que els veïns de la zona es quedessin a casa amb portes i finestres tancades. Segons l’Ajuntament de Girona, només hi va haver nivells alts de clor «en les zones properes al dipòsit i sempre dins del recinte de la planta». A més a més, re va recomanar als habitants de la zona més propera a tanqueu portes i finestres i a apagar els sistemes de ventilació. L’alcalde, Xavier Vinyoles, apuntava que les mesures eren «per prudència» per si l’incident anés a més.

Cap al migdia es va poder normalitzar la situació. El personal d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter va participar en la resolució de l’incident juntament amb els cossos d’emergències de la Generalitat.

Segons l’Ajuntament, no hi ha haver persona afectada a causa de l’incident ni tampoc va estar en perill «en cap moment la qualitat de l’aigua potable que subministra Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter», va dir el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.