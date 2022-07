L’Ajuntament de Salt doblarà aquest curs 22-23 els pisos del Parc Municipal d’Habitatge que destina al col·lectiu dels estudiants universitaris. Enguany està previst que se’n destinin 8, el curs passat eren 4, i el termini per omplir i tramitar la sol·licitud és del 8 al 17 de juliol. Tothom que hi estigui interessat ha d’omplir el formulari que trobarà a la web municipal. Amb aquest nou pas, des del consistori es continua donant compliment als criteris establerts al reglament municipal d’accés a l’habitatge on es determina que un 20% del total dels pisos de titularitat municipal han d’estar destinats al col·lectiu dels estudiants universitaris.

Els requisits per poder accedir a la convocatòria seran ser major de 18 anys i estudiant pel curs 2022-2023 i es consideraran estudis universitaris els estudis de grau, màster o doctorat. L’adjudicació definitiva de les places per part de l’Ajuntament es durà a terme durant la segona quinzena de juliol.