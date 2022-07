L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria d’un programa d’incubació de videojocs que, per primer cop, es portarà a terme a la ciutat. El projecte compta amb el suport del Departament de Cultura, ja que ambdós organismes han iniciat la col·laboració per desenvolupar un projecte d’impuls a la creació digital a El Modern.

Per al Programa d’incubació de videojocs se seleccionaran fins a tres equips de disseny i desenvolupament de videojocs per a fer una residència de sis mesos a El Modern amb una beca de 4.000 euros per a cada un dels equips incubats. Aquest programa s’adreça a equips de recentment graduats (grau universitari o cicle formatiu) en estudis relacionats amb el disseny i/o desenvolupament de videojocs, a equips emergents en vies de professionalització i a empreses del sector que necessitin un acompanyament en els seus projectes per iniciar-se en el sector dels videojocs. El programa finalitzarà amb la presència dels participants al DemoDay, un esdeveniment amb publishers i distribuïdors del sector.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha volgut agrair especialment el suport del Departament de Cultura «a l’hora d’ajudar a promocionar i consolidar el sector digital i multimèdia a la nostra ciutat». «Des de Girona treballem conjuntament amb la conselleria perquè la nostra ciutat sigui un referent del sector digital. Volem una cultura accessible i de qualitat des de tots els àmbits culturals, i el sector digital i de noves tecnologies és el futur», ha afirmat Ayats.

Aquest programa d’incubació de videojocs s’emmarca dins d’un programa d’impuls a la creació digital que té per objectiu promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic del sector digital i multimèdia de la ciutat. A més, el programa també pretén augmentar la captació del talent local, afavorir la creació de noves empreses i fomentar la professionalització especialitzada, potenciar l’ús de noves tecnologies en l’àmbit cultural, i impulsar la creació de continguts digitals mitjançant la participació de centres educatius, entitats i associacions.

El programa d’impuls a la creació digital rep suport del Departament de Cultura, mitjançant la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital. Així mateix, es tracta d’un projecte sorgit en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, que està liderat per l’Ajuntament i cofinançat per la Generalitat, els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Diputació.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de juliol.