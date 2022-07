El Barri Vell de Girona es va convertir ahir, novament, en un plató per rodar un anunci. En aquesta ocasió es va tractar d’una gravació de la marca de cotxes Lexus. El rodatge es va fer ahir a primera hora del matí i va comportar el tancament d’alguns carrers del casc urbà a estona i la prohibició d’aparcar en diversos punts de l’entorn.

Diversos vehicles híbrids de la marca van fer un recorregut per alguns dels espais més emblemàtics del Barri Vell, mentre els treballadors de la productora encarregada del rodatge feien indicacions i enregistraven el pas amb càmeres de grans dimensions. Un dels aparells de gravació estava situat a la part superior d’un vehicle i es movia gràcies a un braç mecànic.

Els cotxes que participaven en el rodatge iniciaven un recorregut des de la pujada de Sant Feliu i acabaven a la plaça de la Catedral, amb les escales de fons. Pel mig, passaven pel pas estret del Portal desobreportes. Tres ubicacions de la ciutat antiga que són probablement de les mes fotografiades i que els visitants ensenyen més de la seva estada a la capital gironina.

Precisament, el desplegament de la productora per poder gravar l’anunci va haver de conviure, a estones, amb el degoteig constant de turistes que volien la mítica imatge de les escales de la Catedral de sant Maria al fons. El desplegament pel rodatge era visible ja a la plaça Catalunya de Girona, on s’havia reservat part d’un dels lateral per als vehicles que partiicpaven en l’anunci.

Avui, hi ha la gravació d’un altre anunci que també utilitzarà un lateral de la mateixa plaça per deixar alguns dels vehicles dels treballadors que partiparan en el rodatge. La durada prevista és de pràcticament tot el dia.

Una ciutat escollida

Girona és des de fa anys una ciutat on hi ha molts rodatges. Els darrers cinc anys hi ha hagut sempre més de 50 peticions a l’oficina de gestió de rodatges Girona Film Office. Només l’any 2020, en plena pandèmia, la xifra va baixar a 32 sessions. L’any passat van fer-se una desena de rodatges per pel·lícules, sèries i programes de televisió, setze curtmetratges i exercicis acadèmics, tres reportatges, tres espots publicitaris i 21 peticions d’altres tipologies.