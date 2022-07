La vespa asiàtica (vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que va ser detectada per primer cop a Catalunya l’any 2012. L’any 2015 ja es van localitzar 93 nius a les comarques del nord de Catalunya i al terme municipal de Girona es van descobrir els primers nius l’any 2016. Des de llavors, la brigada s’ha format i s’han adquirit els aparells i equips de protecció individual necessaris per a les actuacions d’inactivació i eliminació dels nius que es consideren de risc per la salut pública.

A partir de l’any 2020 es van començar a registrar els nius confirmats al terme municipal. L’any 2020 es van localitzar 32 nius de vespa asiàtica i l’any 2021 se’n van confirmar 25. L’any 2021, l’Ajuntament de Girona, juntament amb el de Salt, van disposar un total de 225 trampes entre les dues ciutats. Al terme municipal de Girona se’n van col·locar 150 distribuïdes en 15 estacions de mostreig localitzades en zones propenses a l’establiment de nius, d’acord amb les dades registrades i tenint en compte la presència d’arbres caducifolis i la disponibilitat d’aigua (rius, rieres, estanys i piscines), i considerant el risc per la freqüentació humana. Les trampes han estat actives durant vuit mesos (d’abril a novembre) i entre Girona i Salt s’han capturat prop de 29.000 vespes asiàtiques. Al final del període de trampeig (16 quinzenes) es pot observar el patró anual d’abundància d’aquesta espècie, amb un pic primaveral que correspon a les reines que faran l’assentament i un pic molt pronunciat a la tardor compost per obreres buscant menjar i mascles i reines que ja surten dels nius secundaris uns per fecundar les reines del pròxim any les altres per un com fecundades acumular reserves per passar l’hivern. 225 trampes a Girona i Salt per controlarla vespa asiàtica