L’Ajuntament de Girona ha col·laborat amb els agents rurals per al control de porcs senglars al llarg del 2021. S’han contractat els serveis d’una empresa externa (ADDA OPS) per a la recollida i gestió dels cadàvers capturats i abatuts. Es disposa de dues gàbies municipals i una propietat dels agents rurals. El 2021 se’n va capturar 55: a Narcís Xifra 3; a Mutuam 20; a Central Aurora 25 i al carrer Barcelona 2. A més, es van recollir 22 porcs senglars atropellats o trobats morts. També s’han recollit altres 22 animals salvatges morts com gavians, ànecs, cabirols, genetes i coipús.