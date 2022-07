L'Ajuntament de Girona preveu portar a aprovació del ple l'expedient inicial del canvi de forma de gestió del servei d'aigua durant el ple ordinari que es convocarà el 29 de juliol. Caldrà aprovar-se per majoria absoluta. Així ho ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, a preguntes del PSC. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, s'havia queixat pel retard en el calendari de tot el procés per a la municipalització de l'aigua, anunciat, en primer terme, per finals de l'any passat.

La municipalització de l'aigua a Girona, Salt i Sarrià es retarda Tot plegat s'ha comentat mentre es debatia, durant el ple d'aquest dilluns, diferents tràmits vinculats a la tramitació del reglament del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, el reglament del servei de sanejament, l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable i al reglament del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable. Tots els grups hi han votat a favor dels punts, excepte Guanyem que s'ha abstingut en la majoria de punts. La regidora de la formació Laia Pèlach, ha apuntat que el seu grup s'ha sentit "menystingut" cada cop que feia aportacions i ha indicat que la poca periodicitat en les reunions en la taula de l'aigua no ha ajudat. També ha deixat palès que les entitats del territori consideren que el procés ha estat "opac".