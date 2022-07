Amb les restriccions de la pandèmia aparentment deixades enrere, l'Ajuntament de Girona ha decidit retornar al model de barraques individuals per a cada associació a l'espai de La Copa acabant amb el model de barra única i dos punts centralitzats de venda de tiquets que es va fer servir l'any passat. Les barraques de les Fires de Sant Narcís del 2022 Girona recuperaran la "normalitat" després de diverses edicions marcades, primer, per la por als possibles disturbis posteriors a la sentència de l'1 d'octubre i, després, per les restriccions sanitàries. "Les barraques són molt importants per a les entitats i les associacions, ja que representen una ajuda per a totes elles de cara a les activitats lúdiques, esportives, culturals i de barri que realitzen durant tot l'any al conjunt de la ciutat de Girona", va explicar el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, just el dia, aquest dilluns, que començava el període perquè les entitats puguin sol·licitar tenir una barraca a la Copa. Un termini que acaba el 26 de juliol.

Les barraques tindran una barra comunitària amb totes les entitats De les disset barraques, tres estan reservades per a la UdG, i les altres catorze les poden sol·licitar "associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d'un any". "Les barraques són molt importants tant per les entitats i les associacions, ja que representen una ajuda per a totes elles de cara a les activitats que realitzen durant tot l'any Quim Ayats - Vicealcalde i regidor de cultura D'aquestes, dues no seran individuals, sinó que es posen a disposició d'entitats que vulguin associar-se entre elles, màxim dues, i compartir la gestió d'una barraca. "Afegim dues barraques comunitàries, recollint l'esperit de la barraca única i conjunta que es va fer l'any passat i que a la majoria d'entitats els va agradar i van quedar molt satisfetes de l'experiència", va detallar Ayats. Les tres barraques que li pertoquen a la UdG s'adjudicaran directament a la sol·licitud única que presentarà la universitat amb la proposta de les associacions d'estudiants que gestionaran els tres espais. Les altres catorze se sortejaran començant per les dues de gestió conjunta. En el cas que hi ha menys de dues propostes de gestió conjunta, les que no s'adjudiquessin se sumarien al grup de catorze. Cap barri de la ciutat podrà tenir més de cinc barraques sumant les de gestió compartides i individual. Les associacions sol·licitants que no obtinguin barraca passaran a una llista de reserva, per cobrir possibles renúncies, i a un «bombo» preferent de cara a l'edició del 2023.