L'Ajuntament de Girona ha "exigit" al Govern espanyol i a RENFE la "recuperació immediata i total de les freqüències d’abans de la pandèmia en la línia del TAV entre Figueres, Girona i Barcelona". Ho ha fet a través d'una declaració institucional. Inicialment era una moció d'ERC però tots els grups hi donaven suport i s'ha transformat en una declaració institucional.

En la declaració es diu que hi ha demandes dels usuaris d'afegir noves freqüències i per això, es demana que s’estudiï la viabilitat d’afegir noves freqüències, en especial "la reclamació històrica d’un tren que surti sobre dos quarts de nou del vespre de Barcelona, per a facilitar la conciliació laboral i familiar dels treballadors que acaben més tard, però també en la franja horària entre les nou del matí i les tres de la tarda des de Figueres i els caps de setmana.

El text fa altres demandes: Reclamar al Govern espanyol i a RENFE l’augment de l’oferta de places d’Avant en la línia Figueres-Girona-Barcelona, i en especial als combois que disposen de menys places d’aquesta tipologia; que en les freqüències amb demanda més alta, com són divendres a la tarda entre Barcelona i Figueres o dilluns al matí entre Figueres i Barcelona, s’estudiï augmentar el nombre de vagons disponibles o utilitzar trens de doble composició; i que l’augment de les freqüències i de la capacitat es faci extensiu als serveis de Mitja Distància que operen entre Figueres, Girona i Barcelona.

Millorar la comunicació

També es reclamen diversos aspectes per millorar la comunicació i la usabilitat de l’app i el web de RENFE. Per exemple, que l'app estigui en català i les altres llengües cooficials, millorar la comunicació d'incidències, fer més senzilla la compra d’abonaments al web i millorar la velocitat a la qual s’actualitza la disponibilitat de places a l’app.

Finalment, s'insta al Govern espanyol i a RENFE perquè permetin formalitzar l’abonament del TAV Figueres-Girona-Barcelona en estacions diferents de la de Barcelona-Sants.