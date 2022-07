Llagostera va estrenar la primera edició del Festival Jazz C-65 amb la primera nit, divendres, a càrrec d’Àlex Cassanyes, que va presentar el seu Composició II. Seguidament va actuar el col·lectiu de músics llagosterencs Lacus Music oferint una jam session. El festival està organitzat conjuntament entre les àrees de cultura de l’Ajuntament de Llagostera i de Cassà de la Selva.

És la primera vegada que Llagostera i Cassà de la Selva s’uneixen per crear un projecte conjunt amb l’objectiu de promoure els espais de música local en directe. El Festival seguirà el proper dia 22 de juliol a Cassà de la Selva amb l’actuació de Seven Sides, on presentarà una proposta jazzística particular.