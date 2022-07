La 29a edició del «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» va reunir ahir milers de gironins en les més de 80 piscines d’arreu de la província després de dos anys complicats per la pandèmia. La campanya, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, recapta fons per la investigació de la malaltia. La jornada consisteix en un salt a l’aigua multitudinari, activitats i venda de marxandatge.

Un any més, l’acte central de les comarques gironines va tenir lloc a Girona, a la piscina municipal de la Devesa, on diverses autoritats van participar en el tradicional salt a les dotze del migdia: l’alcaldessa, Marta Madrenas, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, el president de Mifas, Albert Carbonell, altres regidors i persones vinculades al món de les entitats socials. A més, hi havia una parada amb la venta de marxandatge per col·laborar i recaptar diners per a la causa. Es tracta de productes solidaris amb un disseny i il·lustracions fetes per a la il·lustradora de Palafrugell Anna Grimal.

L’acte benèfic va ser tot un èxit, segons va afirmar l’organitzadora i coordinadora de campanyes i comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple a les comarques gironines, Montse Prats: «Estem molt satisfets, tant els voluntaris com jo, amb aquesta 29a edició del Mulla’t a la Devesa de Girona, perquè no ens ha donat temps a acabar de muntar la parada dels productes solidaris que ja teníem gent a les deu en punt i ja volien la tovallola, la samarreta i la gorra d’aquest any».

Espero que el que puguem aportar ajudi a la investigació i al desenvolupament de la malaltia Maite - Participant a la campanya "Mulla't"

Així ho explicava també Karim, un afectat per esclerosi múltiple que va participar en la jornada d’ahir: «Aquest esdeveniment permet donar a conèixer la nostra malaltia, perquè vegin realment el que patim. Jo fa dos anys que la pateixo i em reconforta veure actes com el d’avui perquè et permet veure el suport de tota l’autoritat i de la gent en general per desenvolupar i continuar amb la recerca de tractaments per tractar l’esclerosi múltiple», va indicar.

Els ciutadans de Girona sempre es bolquen amb aquestes iniciatives, és important seguir recolzant-les Albert Carbonell - President del grup Mifas

La campanya «Mulla’t», que recapta fons per lluitar contra l’esclerosi múltiple, va obtenir un nou èxit de participació també al conjunt de Catalunya, amb més de 550 piscines adherides, i espera reunir més de 300.000 € al llarg de l’estiu, que es destinaran a projectes per tractar els símptomes invisibles de la malaltia.