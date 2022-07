Més actuacions per rosegadors i paneroles a Girona

La brigada municipal de control de plagues i animals de Girona va atendre al llarg de l’any passat un total de 1.143 queixes de veïns i peticions per intervenir o inspeccionar els equipaments municipals. Els ciutadans podien efectuar la seva demanda per la bústia d’avisos de l’Ajuntament o per mitjà d’instàncies al registre d’entrada. Tot plegat va comportar diferents actuacions per controlar la presència massiva d’animals considerats com a plagues. Es van fer inspeccions i assessorament i, quan es va considerar, es van aplicar mesures i tractaments biocides. La majoria de casos estaven vinculats a rosegadors o paneroles, dues plagues que van en augment a la ciutat.

De fet, gran part dels casos en què els treballadors de la brigada van intervenir corresponen a la presència de rosegadors, com ara ratolins i rates (473 accions), però també hi ha un percentatge alt pel que fa a paneroles (183) i a molèsties o problemes variats causats per aus de diferents tipus en espais públics o privats, com ara coloms, gavians, estornells o ànecs (163). Destaca també l’alt grau de casos vinculats a la possible presència de la vespa asiàtica, amb 112 actuacions, de les quals, però, només es va concloure que en 25 casos hi havia un niu.

Altres intervencions es van deure a la presència de diferents tipus d’altres insectes. Hi va haver casos d’abelles comunes (72), de vespes (63), de formigues (35) i de mosquits (30). També hi ha dotze casos d’altres plagues. Per exemple, de tèrmits, cucs, puces, xinxes i de bernat marbrejat que s‘ha establert a multitud de barris de la ciutat amb contundència i que entra a les cases quan arriba la fred i en surt a l’època de calor.

A més a més, la brigada municipal de control de plagues va realitzar 233 actuacions programades en equipaments i 112 actuacions en els diferents centres educatius municipals en el marc del Programa de control integrat de plagues, basat en una inspecció inicial, l’elaboració d’un Pla d’Acció i l’avaluació d’aquest Pla.

L’evolució anual

Pel que fa a l’evolució anual de les peticions registrades per les principals plagues urbanes a la ciutat de Girona, segons l’Ajuntament s’observa una relativa tendència a l’alça pels rosegadors; mentre que per a les paneroles, els mosquits i les abelles o vespes la tendència és a la baixa.

Tot i això, l’any 2021 hi va haver un centenar més d’intervencions per paneroles que l’any anterior. Rosegadors i paneroles doncs, són les dues plagues que compten més accions i les dues han anat en increment. Les peticions de queixes per aus (coloms, gavians, estornells...) han augmentat també «significativament» respecte dels darrers tres anys.

També s’han recollit 22 animals salvatges morts més, com gavians, ànecs, cabirols, genetes i coipú, entre d’altres. Les recollides dels cadàvers han estat gestionades d’acord amb la normativa vigent.

L’any 2020, la brigada es va moure amb unes xifres bastant similars. Els treballadors van atendre un total de 1.153 peticions o queixes de particulars i van fer 324 actuacions programades en els diferents centres i equipaments municipals en el marc del Programa de control integrat de plagues.

La gran plaga d’aquest estiu

Fa unes setmanes, el president de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra, va assenyalar que, a més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-, també s’esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

«Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments- i no tenir depredadors a prop, i cada vegada tenim menys eines per controlar-les, i per això les altres dues facetes s’incrementen», va afirmar el president de l’ADEPAP.

Per reduir els efectes d’aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d’euros anuals a Catalunya-, l’especialista va recomanar prendre mesures preventives i confiar en els professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida.

«La gran plaga d’aquest estiu serà el mosquit tigre, que, amb les pluges de la primavera i la prolongació de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present durant bona part de l’any», va explicar l’expert.

La crisi ambiental ha provocat que aquesta espècie de mosquit -que transmet malalties com el dengue, el zika i el chikungunya- hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns, sinó també diürns. «Des de fa només uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que encara no havíem vist a Catalunya, en concret l’Aedes aegypti, que prové d’Àfrica, i l’Aedes japonicus, d’Orient», va afegir.

A més, també va advertir que aquest estiu també notarem més presència de rates, que arran del confinament han canviat els seus hàbits i s’atreveixen cada cop més a conviure amb els humans, cosa que, sumat a la normativa europea per restringir els productes per poder controlar-les, els rodenticides, augmenten la població d’aquests rosegadors.

Finalment, l’especialista també va destacar la plaga de xinxes que es preveu aquest estiu coincidint amb l’arribada massiva de turistes després dels dos anys de pandèmia.