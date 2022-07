Protecció Civil va activar ahir el Procicat per la nova onada de calor que s’acosta els propers dies, davant la previsió de temperatures extremes a partir de demà. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que els valors més elevats afectin les comarques del Segrià, Noguera, Pla d’Urgell i Garrigues, tot i que la calor es notarà arreu de Catalunya, incloses les comarques de Girona, al llarg de tota la setmana. El pla Infocat es manté en prealerta per elevat risc d’incendis, i es demana extremar les precaucions prop de zones forestals. D’altra banda, el departament de Salut ha posat el pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.

Des de Protecció Civil s’ha demanat també als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys. Així, recorda la importància d’hidratar-se molt sovint i evitar fer esport intens a les hores de més calor.