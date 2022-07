L’Ajuntament de Girona pagarà uns 4 ,7 milions en factures a l’empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA (coneguda popularment com a Girona + Neta) pel servei que està efectuant per netejar la via pública i recollir les escombraries mentre no hi ha una nova empresa encarregada de fer-ho. S'ha aprovat al ple municipal d'avui. Es tracta del servei efectuat entre els mesos d’agost a novembre. Guanyem, PSC i Ciutadans han indicat que aquesta situació es deu a una mala gestió de l’equip de govern per no tenir a punt el nou contracte. No obstant, els socialistes (com també el regidor no adscrit Daniel Pampona) hi han votat a favor perquè, sigui com sigui, el servei s’ha de pagar. Ciutadans s'ha abstingut i Guanyem hi ha votat en contra.

El servei es va quedar sense contracte després que l’oposició decidís no donar suport a cap nova pròrroga. L’equip de govern estava treballant en un nou document per un nou contracte però mentre no l’ha posat a concurs i no l’adjudica, el servei el segueix fent la societat formada per FCC i l’Ajuntament. El servei està a punt d’adjudicar-se (té el vistiplau de la Mesa de contractació) a la unió d’empreses formada per Construccions Rubau i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) per 168.961.964,64 euros i vuit anys. L’anterior societat va obtenir el contracte per 89.977.774 euros en vuit anys amb opcions de pròrroga. Només una empresa s’ofereix per tenir el contracte milionari de la neteja de Girona