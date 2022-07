Nou episodi en les eternes obres a l’edifici del Molí, al barri del Mercadal de Girona. L’Ajuntament ha declarat la caducitat de les obres per convertir l’antiga central elèctrica en les oficines municipals dels serveis econòmics de Girona. Els treballs estan aturats des del juny de l’any 2019. Al mateix temps, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu que incorpora aspectes de millora acústica. Tot plegat sortirà a licitació per 1.567.515,77 euros.

Els treballs per reformar l’antiga central hidroelèctrica del carrer Santa Clara planegen pels despatxos de l’Ajuntament des del 2015. Inicialment s’hi havia projectat un centre cívic i un casal d’avis per la gent gran que es quedava sense un local al carrer Grober.

Les primeres tasques es feien amb aquest objectiu i anaven a càrrec de l’empresa Actia Iniciativas SL, que va fer fallida quan portava un mes treballant-hi. Havia ofert 874.357,53 euros i el preu de sortida era de 1.245.701 euros. Amb l’aturada de les obres, la gent gran va incrementar la pressió per fer saber que l’edifici no els convencia i, finalment, l’associació va acabar tenint un espai a la plaça Jordi deSantJordi.

L’Ajuntament va reconvertir el projecte i va decidir situar-hi les oficines dels serveis econòmics de l’Ajuntament. Els nous treballs es van adjudicar a l’empresa Comsa Service Facility Management per 1.025.801 euros. L’obra havia de durar uns quinze mesos i acabar-se el maig del 2019. Però la descoberta de restes medievals del segle XIV van obligar a replantejar els terminis però també a alentir-se els treballs. Al febrer de l’any 2020, l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte a la constructora però es va iniciar un litigi per diverses vies.

L’Ajuntament va prohibir a la constructora, fins i tot, poder participar en les licitacions municipals durant dos anys. El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va explicar en el seu moment que s’havia decidit «actuar amb fermesa» davant els retards i incompliments que arrossegaven els treballs. Es va portar el cas a lacomissió Jurídica Assessora i als jutjats. L’Ajuntament ha estat avalat en tots els casos.

Havia fet només el 27% de l’obra després de 25 mesos. Tenint en compte que l’obra està començada, s’ha hagut d’avaluar què haurà d’assumir la futura nova adjudicatària en el nou projecte bàsic s’ha aprofitar per incloure-hi millores en la sonoritat de l’equipament. Ara el projecte haurà de posar-se a licitació i les empreses interessades hauran de presentar les ofertes econòmiques per tal de fer l’obra i la mesa de contractació, estudiar-les i proposar quina és la millor opció. Un cop escollida la millor proposta, s’haurà d’adjudicar. Serà el tercer intent per tal que una constructora faci l’obra. Tot plegat fa pensar que l’edifici no estarà acabat fins a finals del 2024 o inicis del 2024.

Una vida llarga

La central elèctrica El Molí de Girona es va posar en funcionament el 24 de juliol de 1886. Va ser creada per Narcís Xifra i proporcionava corrent elèctric a diversos carrers de la ciutat i a les indústries del Mercadal. La central conserva certa activitat a la planta baixa i connectada a la xarxa elèctrica. A les plantes superiors s’hi accedia per unes escales i durant anys s’hi van acumular tot tipus de deixalles. Antigament algunes de les plantes superiors havien acollit les brigades municipals encarregades de tasques de manteniment de la via pública, com ara l’enllumenat.

Quan CarlesPuigdemont va accedir a l’alcaldia, l’any 2011 i va fer entrar a l’edifici per comprovar-ne l’estat es van trobar amb un escenari devastador, amb excrements de coloms que entraven a l’edifici per les finestres amb els vidres trencats de la part alta del l’immoble. També hi havia centenars de bombetes de tot tipus escampades pel terra de diferents sales i embolcallades en la pols i multitud d’elements d’ornamentació nadalenca arraconats en diferents habitacions.