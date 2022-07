Des d’ahir, els aparcaments que es van crear a l’espai de Can Parera són da pegament augmentant el nombres de places de zona blava al municipi. Són catorze noves places que ja estaven senyalitzades com a zona blava i seguiran el mateix horari que a la resta d’aparcaments de la zona comercial del municipi, on l’horari de pagament serà de dilluns a divendres de nou del matí a una del migdia i els dissabtes de nou del matí a una del migdia.

La finca de Can Parera es va adquirir per part de l’ajuntament l’any 2022 per 278.915 euros. En el seu moment, l’Ajuntament ja havia explicat que una de les finalitats de la compra era, precisament, guanyar més places d’aparcament per a la localitat.