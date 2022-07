Els Mossos d'Esquadra de Girona es mostren "preocupats" per la "desinhibició" que tenen molts conductors cada cop que surten a la carretera i l'increment d'accidents mortals a la xarxa viària gironina. Sense anar més lluny, en les darreres hores se n'han registrat tres: un a l'AP-7 a Vilablareix, un a l'N-II a la Jonquera i l'últim a l'N-260 a Vallfogona del Ripollès. El cap de Trànsit dels Mossos a Girona, l'inspector Joan Costa, lamenta que l'increment de la mobilitat també s'hagi acompanyat d'un augment notable de les infraccions, com córrer massa, fer canvis bruscos de sentit o conduir begut o drogat. "Necessitem que els usuaris de la via siguin conscients que fer una infracció pot acabar amb un accident tràgic", diu l'inspector.