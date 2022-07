La secció quarta de l’Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de propinar un fort cop de puny a la seva parella mentre estaven al seu domicili a Girona el 2017. Segons el fiscal, va ser una reacció a la seva negativa a sortir de festa. La versió de la víctima no s'ha pogut saber, perquè s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Els fets haurien tingut lloc cap a les deu del vespre del 13 d’octubre de 2017 a l’habitatge d’ella, on segons el fiscal, vivia amb l’acusat. Ambdós mantenien una relació sentimental. En aquell moment, a la casa també hi havia el fill de la víctima i la seva dona, i ambdós van declarar que van veure la víctima i l’acusat al balcó, però cap dels dos va ser testimoni dels fets. El fill només va sentir un soroll.

Segons el fiscal, l’agressió va iniciar-se quan l’acusat li va proposar de sortir a prendre una copa a la víctima i aquesta va refusar. Hores abans la dona li havia dit que volia trencar la relació sentimental amb ell.

Llavors, va aixecar-se per anar cap a l’habitació, i el processat li va propinar un cop fort al costat dret de la cara, que va començar-li a sagnar.

Els dos testimonis van veure com la dona arrencava a córrer, i el seu fill, estranyat, va intentar atrapar-la però la va perdre de vista. Va ser una persona del carrer qui va trucar la policia en veure com la víctima entrava en un bar ferida a demanar ajuda.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra va personar-se al local i va trobar la dona tancada dins el lavabo del local agafant-se el costat dret de la cara. Van comprovar com tenia un tall a la cara, i la valoració mèdica va concloure que s’havia fracturat el maxil·lar. La víctima va haver de ser operada i va necessitar tres mesos per recuperar-se de les ferides, i li han quedat seqüeles estètiques. Els informes forenses no han pogut acreditar si el cop va ser resultat de l’ús d’algun objecte.

L’acusat ha negat la versió del fiscal i s'ha declarat innocent. De fet, ha assegurat que ni vivia amb la víctima ni hi mantenia cap relació sentimental, sinó de tipus «sexual». Segons la seva versió, no era a casa de la dona ni hi va entrar «mai», i ha dit que la víctima podia haver-lo denunciat per perjudicar-lo o per cobrar alguna ajuda.

Multireincident

El processat s’enfronta a set anys i mig de presó per un delicte de lesions en l’àmbit de la violència contra la dona i acumula diverses condemnes per lesions i maltractaments en l’àmbit familiar. Per això, el fiscal demana que se li apliqui un agreujant de multireincidència.

Al seu torn d’última paraula, el processat ha criticat que s’hagi trigat quatre anys a jutjar-lo, ha assegurat que «em fa vergonya com a ésser humà que se’m vulguin acreditar fets d’aquesta magnitud» i ha conclòs que «crec que he pagat més del compte pels meus errors».

La seva defensa en demana l’absolució en considerar que no hi ha prou proves. Segons el forense, són compatibles dues versions: que el cop li propinés algú o que se’l causés per algun altre cop amb un objecte o per una caiguda.

Aquest era el segon intent de jutjar el cas, ja que en l’anterior ocasió ni la víctima ni un altre testimoni es van presentar, i això va provocar que s’hagués de suspendre.