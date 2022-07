Un home va morir aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit a l’AP-7 a Vilablareix. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle que conduïa la víctima va sortir de la via i va bolcar, fet que va provocar que ell sortís projectat, colpegés un camió i morís. Es tracta d’un home de 21 anys, veí de Màlaga. A més, una menor d’edat va resultar ferida i va ser traslladada a l’hospital Josep Trueta de Girona. El vehicle sinistrat no tenia en vigor l’assegurança. Amb aquesta víctima, ja són 88 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Els Mossos van rebre l’avís de l’accident a les 23.44 i van mobilitzar quatre patrulles que es van desplaçar al lloc dels fets juntament amb tres dotacions dels bombers i dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).