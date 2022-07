Queixa de 3 edificis per les molèsties d’un bar de la plaça del Barco

Tres comunitats de veïns de la plaça de Santa Eugènia (coneguda popularment com la plaça del Barco) s’han queixat a la defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, per les molèsties que causa un bar proper i perquè consideren que l’Ajuntament de Girona no està actuant per solventar-ho. Fonts municipals però, afirmen que hi estan a sobre i que, la policia ha aixecat actes que podrien derivar en sancions.

Les tres comunitats de veïns sumen 66 pisos. En nom de tots, Antoni Lozano explica que moltes nits es fa impossible dormir: «És horrorós, insofrible», diu. Explica que part del problema són les terrasses dels bars que hi ha a la plaça, sobretot d’un establiment en concret. Indica que cada cop hi ha més taules i cadires i molt d’incivisme i que, a les nits sobretot del cap de setmana, hi ha «botellons» a la plaça. En una instància, els veïns parlaven de soroll, afluència de gent, escàndols, baralles, ocupació inadequada de la via pública, incompliment d’horaris, vulneració de la llicència d’activitats i contaminació acústica. Explica que, un dels locals, tanca la porta de la plaça però obre la del carrer Puigmal per convertir-lo en discoteca. Reclama que l’Ajuntament garanteixi el dret al descans i la salut i lamenta sentir-se abandonat. Fins i tot apunta que a diferència de Santa Eugènia, al Barri Vell es respecta la normativa. Seguiment del comportament Des de l’Ajuntament però, s’assegura que la policia està fent inspeccions i ha aixecat actes que podrien derivar en sancions. A més, expliquen que recentment s’ha fet un seguiment del comportament dels clients i que s’està comprovant que es compleixin els permisos concedits per les terrasses. A més, no descarten una possible reestructuració dels espais. Ressalten que, a nivell general, molts veïns els han transmès la satisfacció general per la feina que s’està fent a la plaça.