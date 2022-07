Una víctima s'ha acollit a la dispensa i no ha declarat contra l'acusat de trencar-li el maxil·lar d'un cop de puny a casa d'ella, a Girona, quan eren parella l'octubre del 2017. El cas ha arribat a judici aquest dijous a l'Audiència i el fiscal manté la petició de 7 anys i mig de presó per un delicte de lesions en l'àmbit de la violència contra la dona. L'acusació pública li aprecia una agreujant de multireincidència perquè l'acusat acumula condemnes prèvies per maltractaments i lesions. Al judici, el processat ha negat els fets. Ha afirmat que no tenien una relació sentimental, que "mai" va ser a casa de la víctima i ha atribuït la denúncia a la voluntat de la dona de cobrar una ajuda o per "perjudicar-lo". La defensa demana l'absolució.

La víctima no ha declarat però sí que ho han fet el seu fill i la seva parella que eren al domicili en el moment dels fets. Segons han explicat al judici, la dona i l'acusat estaven al balcó quan, de sobte, la van veure creuar el pis corrent en direcció a la porta i marxar, amb el processat perseguint-la. Aleshores, tots dos van anar darrere de la parella però els van perdre de vista: "Em va semblar estrany però se'm va escapar". Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, van rebre l'avís d'un testimoni que explicava que la víctima havia anat a un bar demanant ajuda. Quan una agent va arribar al lloc, va anar al lavabo i va veure la dona tapant-se la cara amb una samarreta. Després d'identificar-se com a policia, li va ensenyar les ferides. Tenia un tall "profund" i la cara "envermellida". La dona li va explicar que la seva parella li havia clavat un cop de puny. Quan la van traslladar a l'hospital i li van fer proves, els metges van detectar que tenia una fractura maxil·lar superior i la van haver d'operar. La dona va necessitar 104 dies per curar-se i li han quedat seqüeles qualificades de "grau mig". El forense ha remarcat al judici que unes lesions d'aquest tipus només es poden haver produït amb un mecanisme contusiu i com a resultat d'un "cop fort". Per això, el fiscal sosté que hi ha proves suficients per condemnar-lo i ha mantingut la petició de 7 anys i mig de presó per un delicte de lesions en l'àmbit de la violència sobre la dona amb una agreujant de multireincidència perquè el processat acumula condemnes prèvies per lesions i maltractaments en l'àmbit familiar. Segons l'acusació pública, el processat va colpejar la víctima quan es va negar a sortir a prendre una copa després de dir-li que volia acabar la relació. L'acusat ha negat els fets. Al judici ha dit que "mai" va ser a casa de la víctima i fins i tot ha negat que mantinguessin una relació sentimental: "En tot cas sexual". Segons la seva versió, "ni aquell dia ni mai" va colpejar la víctima. Al darrer torn de paraula ha reconegut que va tenir una joventut "conflictiva" perquè que ha saldat el seu deute amb la justícia i ha remarcat que s'ha esforçat molt per deixar enrere el seu passat i rehabilitar-se. La defensa demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta, ha quedat vist per a sentència.