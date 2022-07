L'Ajuntament de Girona ha prohibit accedir a qualsevol zona boscosa del terme municipal (tant a peu com en cotxe), fer barbacoes a tota la ciutat i ha obert tres refugis climàtics i les dutxes de la piscina de Santa Eugènia i el pavelló de Fontajau arran de l'onada de calor. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha decretat aquest divendres l'activació del Pla de protecció civil en fase d'alerta, per l'episodi d'elevades temperatures i l'alt risc d'incendi forestal (que es preveu que duri fins entrada la setmana vinent). Entre d'altres, hi haurà vigilància especial a l'accés al massís de les Gavarres, que es reforçarà amb la presència d'agents de la Policia Municipal i també voluntaris de Protecció Civil.

Crida als veïns de les Gavarres, el Cap de Creus, el Montgrí i l'Albera a extremar la precaució Girona ha activat aquest matí en fase d’alerta el Pla de protecció civil per l’onada de calor i el risc d’incendis forestals. L’alcaldessa ha aprovat el decret d’activació, que inclou una sèrie de mesures d’obligat compliment a tota la ciutat. Es mantindran vigents des d'avui i fins que es desactivi l'avís. Alerta per l'onada de calor a Catalunya: Aquestes són les restriccions per als propers dies D'entrada, es prohibeix accedir tant a peu com en vehicle a qualsevol de les zones boscoses del terme municipal (a excepció d'aquelles persones que hi visquin). Per aquest motiu, hi haurà vigilància especial a l'accés a les Gavarres, que es reforçarà amb la presència d'agents de la Policia Municipal i de voluntaris de Protecció Civil. També es prohibeix tirar petards o coets, encendre barbacoes o fer foc en qualsevol punt del municipi. A més, entre les onze del matí i les sis de la tarda no es podran fer activitats extraordinàries al carrer (i es recomana que no se'n facin fins a les vuit del vespre). Refugis climàtics A banda, amb l'objectiu d'assegurar que tothom es pugui refrescar mentre duri l'episodi, demà i demà passat s'obriran tres centres cívics com a refugis climàtics i les dutxes de dos equipaments municipals. En concret, els refugis seran als centres cívics del Pla de Palau, del Pont Major i de Sant Narcís (entre les onze del matí i les sis de la tarda). I les dutxes de la piscina de Santa Eugènia-Cab Gibert i del pavelló de Fontajau funcionaran de les nou del matí a la una de la tarda, i de les quatre a les vuit del vespre. Per últim, amb motiu de l'episodi d'elevades temperatures, l'Ajuntament insta la ciutadania a seguir els consells publicats a la web municipal per evitar riscos durant l'onada de calor.