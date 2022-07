El Consell Municipal d’Educació de Girona reclama un grup més de primer d’ESO

El Consell Municipal d’Educació de Girona va aprovar aquest dimecres una proposta per reclamar als serveis territorials d’Educació i a l’Ajuntament de Girona la creació d’un grup de primer d’ESO després de la polèmica que es fa desfermar fa uns mesos quan famílies de la zona sud van denunciar un «dèficit d’oferta educativa» i van demanar, precisament, la creació d’un grup addicional de primer d’ESO a l’institut Montilivi que permeti absorbir la demanda. En el document aprovat s’especifica que «el resultat tant ajustat entre l’oferta presentada i la demanda pel curs 2022-23 constatat la necessitat de crear un grup nou a la ciutat».

Al Consell hi ha representants de l’Ajuntament, d’alumnes, de les famílies, de personal docent, de personal d’administració i serveis, directors i titulars de centres públics, concertats i privats així com d’altres persones relacionades en l’àmbit educatiu. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, sempre ha defensat que si s’ha de fer un grup més, ha de ser «sense trastocar l’equilibri que permet evitar la segregació». O sigui, creu que «cal analitzar bé si cal, i on cal, a més de mirar disponibilitats i possibilitats en els possibles centres».

El document aprovat el va proposar la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments després de valorar les dades de la preinscripció per al proper curs. Ja al ple del El Consell Municipal d’Educació del 2 de març havia presentat una proposta on valorava com a insuficient la proposta de grups de primer d’ESO presentada per la secundària i sol·licitava l’estudi de la reducció de la ràtio a 28 infants per grup, a fi de «millorar l’atenció, seguir la lògica de les accions empreses a P3» i de «disposar de més eines per millorar l’equitat educativa». De fet, el document aprovat aquest dimecres pel Consell Municipal d’Educació de Girona, en una sessió celebrada al Teatre Municipal, també demana que no s’augmentin les ràtios a secundària.

A més a més, el document de l’òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat proposava, en el text del març, l’estudi de la situació de la secundària a mig termini , de manera planificada i atenent debats de la reordenació, zonificació i adscripcions».

Aquest dimecres també es va recordar la «preocupació» per la demanda de famílies de la ciutat que «s’han sentit poc informades, acompanyades durant el procés de preinscripció per a primer d’ESO i per la disparitat i diversitat de les informacions facilitades pels diferents centres». En aquest sentit, la Comissió va assenyalar que trobava «a faltar la unificació de la informació del procés de preinscripció així com dels projectes de centre a facilitar a les famílies». Per aquest motiu, aquest dimecres es va aprovar reclamar que s’estableixi, de cares al curs vinent, «la unificació de les portes obertes a fi de facilitar l’objectivitat de la informació del procés d’inscripció».