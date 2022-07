El veí d’un habitatge del barri de Sant Narcís van rebre fa uns dies una visita inesperada. Es tractava d’agents ambientals de l’Ajuntament de Girona que l’informaven que havien rebut un avís que tenia gallines i galls i que algun resident proper s’havia queixat perquè causaven «molèsties». La situació es va viure al carrer Cristòfol Colom, un vial relativament tranquil que funciona com a perllongació de l’avinguda de la Hispanitat i que desemboca al passeig d’Olot.

Els agents van fer les inspeccions pertinents i van explicar-li que l’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals vigent des de l’any 2009, així com les normatives urbanístiques actuals no permeten tenir aquestes aus a les cases de dins del casc urbà. Encara que sigui amb una instal·lació que funcioni de galliner amb les aus ben cuidades i en un espai insonoritzat. Tampoc en una planta baixa, ni al balcó, ni en cap pati, jardí o hortet.

En concret, el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 2002 i el text refós de la normativa del 2006, només permeten l’ús pecuari (cria, engreix, guàrdia i custòdia de bestiar) i les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de l’explotació ramadera si estan situades en sòl no urbanitzable. També s’esmenta en l’ordenança municipal de civilitat aprovada a finals de l’any 2012.

No és el primer cop que l’Ajuntament ha hagut d’advertir alguns veïns que no és possible tenir gallines, amb gall o sense. En els últims deu anys hi ha hagut una desena de casos. Sí que han autoritzat algunes explotacions en sòl no urbanitzable quan els interessats han fet la petició. A més, s'han d'inscriure a un registre de la Generalitat. L'afectat no tenia cap permís.