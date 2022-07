El fort impacte del creixement sostingut de les temperatures ha fet decidir a l’Ajuntament de Llagostera a acordar l’accés gratuït a la piscina municipal d’una a tres del migdia per «mitigar els efectes de l’onada de calor». La mesura és per a tots els «veïns amb arrelament al municipi» però «està especialment pensada per aquelles persones més vulnerables com ara gent gran, nadons i dones embarassades». Els menors de 12 anys caldrà que hi vagin acompanyats d’un adult.

Des de l’Ajuntament de Llagostera es remarca que és «una mesura de caràcter excepcional» i, també, es recorda que a menra permanent els veïns que «no disposin de ventilador o aire condicionat a casa poden utilitzar com a refugis climàtic els equipaments municipals de la Biblioteca i la Llar de Pensionistes, equipats amb aire condicionat».