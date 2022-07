Quasi 400 aspirants per onze places d’administratiu a l’Ajuntament de Girona

Un total de 377 persones es van inscriure a la convocatòria del procés selectiu per a les onze places d’administratiu que ofereix l’Ajuntament de Girona. El dia concret de la prova s’hi van acabar presentant 190 persones. Ara mateix, l’Ajuntament preveu cobrir dues places a Secretaria i dues a Urbanisme i Activitats i una a Participació, una a contractació, una a Recursos Humans, una d’Atenció a la Gent Gran, una a Medi Ambient, una al Servei Municipal d’Ocupació i una Gestió Tributària. Les places, un com se superi un període de prova, serà per una jornada de 35 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei i amb unes retribucions brutes anuals de 23.888,42 euros. L’any passat es van inscriure a les proves unes 450 persones i l’any 2020 havien estat unes 380.

Els participants al procés havien d’acreditar el nivell C1 de català i el nivell mitjà d’Actic (competència digital) o fer una prova per aconseguir-lo. A partir d’aquí els aspirants han d’anar superant diferents exercicis. El primer exercici es va fer aquest dilluns i consistia en un examen teòric amb un qüestionari tipus test relaciones amb el contingut d’un temari concret. De les persones presentades, aproximadament la meitat van obtenir una puntuació superior al cinc i van ser considerades aptes. El segon exercici és de tipus pràctic, consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d’acord amb el contingut d’un programa. S’ha de fer avui al matí al Centre Cultural la Mercè. L’assignació de les destinacions s’efectuarà d’acord amb les peticions de les persones nomenades segons l’ordre de qualificació. Ara mateix, l’Ajuntament té obertes altres convocatòries. Una d’aquestes és per cinc places a la plantilla de la policia municipal. Unes 380 persones van demanar participar-hi. Se’n van presentar 182 i en queden una cinquantena encara amb proves per superar.