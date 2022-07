Des de fa anys, els veïns de Montjuïc disposen d’un Local Social en uns baixos d’un edifici a Ronda del Fort Roig que, en qüestió de poques setmanes, serà complementat per un nou Centre Cívic que «permetrà fer diferents activitats a l’hora en espais separats i tindrà moltes més possibilitats». L’Ajuntament de Girona ha engegat aquesta setmana la licitació per a la compra d’un local amb un preu màxim de 163.500 euros (IVA inclòs) i una sèrie de condicionants - ubicació propera al Local Social, preu metre quadrat, superfície mínima...- que limiten molt les possibilitats de locals disponibles en un barri com Montjuïc. «És un equipament necessari per al barri i, en els dos últims anys, hem treballat molt per aconseguir-ho tirar endavant trobant un local en una zona on, per les seves característiques no és gens fàcil», detalla Palau reconeixent que quan s’ha obert la licitació ja s’havia fet un treball previ per intentar localitzar un local que pogués encaixar.

Un cop detectat aquest possible local, connectat amb el Local Social a través d’un pati interior i que «no és propietat d’un particular sinó d’una entitat», s’obren tres possibilitats. Que a la licitació només s’hi presenti aquest local, que n’hi hagi més d’un amb l’aparició d’un altre que l’Ajuntament no hagués sabut identificar o, tercera, que la licitació quedi deserta. En aquest darrer supòsit, com que «el Centre Cívic de Montjuïc és d’interès general», l’Ajuntament podria optar per negociar una compra directa amb un local concret. Una operació que, segons calcula Eva Palau, podria estar enllestida cap al mes de setembre; mentre que si la licitació rep ofertes, una o més, aquestes es coneixeran el mes d’agost i el procediment s’acabarà decidint per mesa de contractació. A diferència d’un Local Social, un Centre Cívic compta amb treballadors municipals que gestionen el dia a dia de les activitats en els diferents espais de l’equipament. Concretament, en el cas del que es preveu fer a Montjuïc, segons consta en la documentació de la licitació, el local ha de tenir una superfície mínima de 200 metres. I, pel que a la compartimentació, són indispensables espais per destinar a despatxos (10 metres quadrats), sala polivalent (30), sala de reunions (15), lavabos (5) i magatzem o arxiu (5). Pel que fa a l’apartat econòmic, a banda del preu total amb IVA inclòs amb 163.500 euros, les condicions determinen que, en cap cas, el preu pot ser superior als 653,53 euros per metre quadrat. Finalment, pel que fa la seva ubicació el local ha d’estar el més a prop possible de l’actual Local Social, a Ronda del Fort Roig.