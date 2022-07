Cotxes multimultats a les zones blaves

Diversos cotxes aparcats a la zona blava o verda dels carrers de Girona acumulen multes i multes perquè no tenen el tiquet posat o va caducar. Dos criden l’atenció i tots dos són de matrícula francesa. Un està en un lateral de la plaça Poeta Marquina al costat d’un dispensador de tiquets de zona blava. L’altra a la zona verda d’aparcament de la plaça Miquel de Palol i mig engolit per fulles i excrements d’ocell. Alguns veïns s’han queixat de la presència dels vehicles i de la passivitat municipal. Els controladors de les zones blaves i verdes poden posar una multa al matí i una segona multa a la tarda. I així cada dia. Si volen.

Però retirar un vehicle aparcat sense pertorbar el trànsit no és tan senzill. Hi ha tot un procés treure’l. El controlador ha d’advertir que un vehicle acumula multes i no es mou. La policia municipal controla el vehicle i l’acaba declarant com a abandonat després de posar advertències al vehicle. Finalment, pot actuar la grua. Si el propietari el vol recuperar, haurà de pagar la grua, els dies d’estada al dipòsit i totes les multes.

Una via alternativa per poder retirar el vehicle seria que es fes una repintada de les marques viàries de l’asfalt o una poda intensiva dels arbres. Uns dies abans s’adverteix que està prohibit aparcar un dia concret per poder fer les tasques de pintura o fer la poda. I el dia concret, la grua pot intervenir enduent-se aquell vehicle juntament amb altres que també puguin estar aparcats.