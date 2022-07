Agents de la Policia Municipal de Girona van detenir un home per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle i atemptat contra els agents. Els fets es remunten a aquest divendres, quan els efectius van veure com un home trencava el vidre d’un vehicle per a accedir al seu interior. Segons va informar el cos policial a través de Twitter, en adonar-se que els agents havien descobert el seu intent de robatori, l’home els va agredir i va intentar esgrimir una navalla. Finalment, però, va ser detingut pels agents de la Policia Municipal.

En paral·lel, ahir van cremar restes de brossa a la nau abandonada del carrer Barcelona número 151 de Girona. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 07.26 del matí i van desplaçar al lloc dels fets 4 dotacions. Els efectius van extingir les flames i no va haver-hi cap afectació personal.