El Consell Nacional del Partit Socialista de Catalunya va ratificar ahir a Terrassa la candidatura de Sílvia Paneque a l’alcaldia de Girona per portar-hi « la transparència, la confiança, l’efectivitat i la responsabilitat, que són signes d’identitat del PSC»

«Em sento preparada, per energia, coneixement i trajectòria, per ser alcaldessa de Girona», va afirmar Paneque en el seu discurs. «Tenim un projecte potent i ambiciós: fer funcionar la ciutat, impulsar les oportunitats que la ciutat crea, actuar en l’habitatge i el treball per crear oportunitats de les classes mitjanes i treballadores», va detallar la candidata.

«Vull ser alcaldessa de Girona. I hi dedicaré tot el meu esforç i perseverança», va reiterar recordant que arribava al Consell Nacional acompanyada dels candidats de Roses, Palamós, Aiguaviva, Banyoles, Llagostera, Sils, Celrà, Cadaqués, Blanes, Lloret, Palafrugell i Salt. «Anem a guanyar les eleccions per Espanya, Catalunya, per Girona i pel món municipal», va concloure Sílvia Paneque.

Durant la seva intervenció, Paneque es va referir també als interessos que mouen a altres formacions polítiques: «A alguns la derrota del capitalisme mundial, els altres retornar a règims superats i els de més enllà aquesta bandera o l’altra», i els va confrontar amb la responsabilitat que, segons el criteri de la també diputada socialista, guia sempre les decisions del PSC.