Girona ha estat la tercera capital de província on ha pujat més el lloguer aquest segon trimestre de 2022, segons un estudi realitzat pel portal immobiliari Idealista. En concret, el preu del lloguer a la ciutat ha pujat un 7,3% els últims tres mesos, mentre que la pujada arreu de la província encara ha estat major -d’un 8,1%-, gairebé duplicant l’augment mitjà a nivell català i espanyol, d’un 4,6% i 4,2% respectivament. Terol (13,8%) i Las Palmas (8,4%) són les capitals espanyoles que superen Girona al rànquing.

A escala estatal, el preu de l’habitatge va tancar el juny en 11,2 euros/m2, un 4,8% més que fa un any i cada cop més a prop del màxim històric del setembre del 2020, quan la renda mitjana era d’11,7 euros abans de la pandèmia. Així, segons l’estudi, Barcelona és la capital més cara per llogar un habitatge, amb un preu de 17,2 euros/m2; seguida de Madrid (15,7 euros/m2) i Sant Sebastià (15,3 euros/m2).

Segons Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, la pujada que han experimentat les rendes aquest trimestre «no és cap sorpresa». Per Iñareta aquesta tendència és fruit «de la reducció de l’oferta disponible i d’unes polítiques d’habitatges que lluny de fer aflorar nous productes al mercat, han espantat inversors i estalviadors i reduït el parc immobiliari».

Tot i això, segons el portaveu d’Idealista, «als mercats més tensats els preus encara estan per sota dels seus màxims històrics i és probable que es mantinguin així», va dir. Això, explica, es deu al fet que «la tendència de l’estoc sembla que s’està revertint els darrers mesos, i la situació actual ja és la que teníem abans de la pandèmia». Finalment, Iñareta també en va fer una valoració en funció de la situació inflacionària, que per ell «resta capacitat de pagament als futurs llogaters».

Segons Idealista, l’índex de preus immobiliaris del portal s’ha fet en funció dels preus d’oferta dels anuncis publicats a la pàgina web. Per a fer-ho, l’empresa ha eliminat de l’estadística aquells anuncis atípics i amb preus fora del mercat, així com aquells immobles que fa molt de temps que estan a la seva base de dades sense obtenir cap interacció per part dels usuaris.

Al seu torn, els preus del lloguer vacacional també han pujat de forma significativa. A la costa gironina ha pujat un 12,6% respecte a l’any passat, segons les dades que va facilitar TecniTasa, una empresa consultora. Segons TecniTasa, la província de Girona ocupa el segon lloc en el rànquing de províncies costaneres que més han vist apujar el preu de lloguer, només per darrere de Tarragona, que ha pujat un 15,2%. Tal com indica la consultora, el preu més alt del lloguer aquest estiu a la Costa Brava es troba a Cadaqués, on es demanen 1.500 euros per llogar una setmana un pis de 50 metres quadrats al centre del poble.