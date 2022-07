L’asfaltatge del carrer Joaquim Vayreda es retarda per un col·lector en mal estat

Els treballs per reasfaltar el carrer Joaquim Vayreda de Girona, una de les artèries viàries del barri Devesa- Güell, està encallat pel mal estat d’un col·lector que hi passa pel mig, soterrat. L’actuació estava prevista des de fa mesos i forma part del pla d’asfaltage de l’Ajuntament per l’any 2021 i que es va posposar per aquest any. Ara mateix, els serveis tècnics municipals i els de la companyia d’aigües estan en converses per trobar «una solució per asfaltar el més ràpid possible i alhora fer l’obra per solucionar el tema del col·lector», segons han assenyalat fonts municipals.

Es tracta d’una canonada que ja ha causat problemes en el passat i que ha requerit de l’actuació dels operaris per arranjar-la provocant talls d’algun dels carrils de circulació, per exemple. S’hi van fer treballs l’any passat i també l’any 2013, entre d’altres. El 2010 també s’hi van fer tasques de sanejament que van durar una setmana. El reasfaltatge ha d’incloure tota la llargada del carrer. O sigui, tot el ferm entre les dues rotondes: la de la plaça de la Sardana i la del Palau de Fires. A banda de la problemàtica amb el col·lector, els treballs haurien de servir per anivellar l’asfalt amb la vorera. A la part més propera a la rotonda de la Devesa, la irregularitat és tan evident que per accedir als garatges dels baixos dels edificis hi ha col·locades unes planxes metàl·liques al paviment per poder superar el gran desnivell. El ferm més proper a la rotonda del palau de Fires està molt desgastat pel pas del temps pel trànsit rodat constant i mostra algunes esquerdes. La millora de l’asfalt d’aquest carrer forma part del pla de pavimentació de l’any 2021 que tenia un pressupost de 800.000 euros, i que ja va comportar la retirada les llambordes de la cruïlla entre la Gran Via de Jaume I i el carrer Joan Maragall i el reasfaltatge de tota la rambla Xavier Cugat i d’una part del carrer Sant Gregori, entre d’altres. El pla incloïa també intervencions ja executades en l’asfaltatge d’altres zones, al carrer Marquès Caldes de Montbui, a la carretera Barcelona, el carrer Puigneulós, el carrer Riera de Mus, als carrers Mimosa i Roure i al carrer Bellpuig.