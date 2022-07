«L’important és la cohesió i que es puguin conèixer altres cultures i balls»

Jordi Masó és un dels 13 socis fundadors i actual president de Kinbédeball. L’associació, creada el 1997, celebra el seu 25è aniversari.

Com es va crear l’associació?

Érem una colla d’amics que teníem afinitat en ballar. Com que no hi havia cap escola en aquella època vam començar a fer classes de ball. A l’any següent, ens vam registrar formalment en el Registre d’Associacions.

Quin tipus d’activitats realitzaven?

Vam començar amb tres activitats. Una era el carnaval, la segona son els balls d’envelat, vam fer classes a l’envelat de Bonmatí, i també fèiem altres tipus de balls tradicionals.

Actualment fan les mateixes activitats?

El que són classes de ball ho hem deixat perquè ja hi ha moltes escoles que s’hi dediquen. Bàsicament seguim amb el que és el carnaval i el que són els tradicionals.

Quins són els principis de l’associació?

Seria, bàsicament, fer que el ball creï aquesta cohesió social de compartir els mateixos objectius.

Quantes persones en formen part?

Com que va passar tot això de la covid, a l’últim carnaval, vam desfilar 60 persones, però normalment estem sobre unes 80 o 100 persones , i en els anys 2000-2005, havíem arribat a ser 120 persones desfilant.

Creu que l’any que ve augmentarà?

Nosaltres tenim confiança. Com que fem el 25è aniversari la idea és que molta gent que ha desfilat en aquests anys es reenganxi i puguem ser una bona colla de cares a desfilar l’any vinent.

En relació a aquests 25 anys, quin és el secret per aquesta continuïtat?

És, bàsicament, que els que vam crear-la hem seguit, pràcticament, tots, i il·lusionats per mantenir-ho. Potser el que més trobem a faltar és la manca d’implicació de la gent jove perquè ens vagi rellevant, però de moment estem contents de poder seguir.

Com se sent al fer el pregó del dia 21?

És una fita important perquè és un reconeixement a la feina feta durant tants anys. Al final estàs treballant pel poble amb les activitats que fas i bé, estem molt contents que ens hagin proposat fer-ho.

Aquest reconeixement atraurà joves?

Crec que és una bona manera de donar-nos a conèixer, des del balcó de l’ajuntament, que diguin el nom de la nostra associació i que s’animin i s’engresquin, que vegin que som una colla activa.

Estan arrelats a Salt. Quina visió tenen del municipi?

Hi ha moltes associacions i que és molt viu. Hi ha molta diversitat i la gent es mou, li agrada fer activitats. L’important és que hi hagi cohesió i que tothom pugui conèixer altres cultures, altres balls i maneres de fer.

Creu que la gent de fora, que no ho viu en la seva pròpia pell, té una visió diferent?

Entenc que hi ha gent que potser és més crítica però si vas a aquests tipus d’actes veus que hi ha gent i que s’ho passa bé. Si no hi hagués participació no tindria sentit fer segons quines activitats perquè, al final, les associacions hi dediquem moltes hores, sense ànim de lucre. El que importa és això, que hi hagi participació.