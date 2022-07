Les comarques gironines bullen i els termòmetres s’enfilen als 38ºC

Girona tornava a bullir. Els paradistes que al llarg del matí es congregaven al voltant del Mercat del Lleó, aixoplugats sota els tendals, s’esforçaven a esmolar un somriure que ràpidament quedava escapçat per una bafarada d’aire roent. Els turistes feien el cor fort per a complir amb el seu itinerari de viatge, carregats d’ampolles d’aigua i ventalls (que corroboraven que no tenien cap eficàcia a 38ºC), mentre intentaven fer el pic i arribar a la Catedral de Girona.

Les terrasses s’havien buidat. I els locals amb aire condicionat estaven disputats. També els petits establiments, que acumulaven llargues cues per a comprar begudes fresques. «Són les 12 del migdia i ja no ens queda ni una sola ampolla d’aigua», assegurava la dependenta d’una fleca ubicada al centre de la ciutat. Tothom es refugiava de les altes temperatures com podia. Als tres refugis climàtics habilitats per l’Ajuntament de Girona per a pal·liar els efectes de l’onada de calor (ubicats als centres cívics Pla de Palau, Pont Major i Sant Narcís) s’hi van aplegar una desena de veïns. «Un matrimoni gran s’ha portat el dinar i un jove s’hi ha passat pràcticament tot el dia estudiant», van explicar des de l’equipament de Pont Major. Per la seva banda, tot i que les dutxes dels pavellons de Fontajau i Santa Eugènia s’havien obert al públic perquè tothom qui ho volgués pogués refrescar-se, no s’hi va acostar cap ciutadà al llarg de tota la jornada. En paral·lel, una desena de persones es van congregar al refugi climàtic habilitat al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, equipat amb aire condicionat, aigua, cadires i wifi gratuït. Per la seva banda, el Museu Darder de Banyoles, reconvertit per a l’ocasió en refugi climàtic, també va atendre una desena de persones, la majoria veïns de Banyoles i Serinyà, tot i que també barcelonins que estaven de pas. I és que les temperatures no donaven treva. A Girona, els termòmetres es van enfilar fins als 38,1ºC. A Olot, la màxima registrada va ser de 38ºC, mentre que a Das el termòmetre va arribar fins als 37,3ºC. A Anglès, la màxima es va enfilar fins als 37,1ºC i a Roses el topall es va registrar als 36,7ºC. A Banyoles, la màxima es va enfilar fins als 36,3ºC, la Bisbal d’Empordà va arribar fins als 35,9ºC i a Sant Pau de Segúries, la temperatura màxima registrada va ser de 33,6ºC. Tímida afluència a les piscines Les piscines municipals que van obrir les portes de forma gratuïta per als empadronats (de dotze del migdia a tres de la tarda) es van omplir tímidament, tot i que lluny de les previsions. «Ens esperàvem que vindria més gent», van confessar des de l’equipament de Bescanó. Una tesi que també van compartir els treballadors de la piscina de Riudellots de la Selva. Per la seva banda, l’esperada reobertura dels Banys Vells de Banyoles després de la finalització de les obres de substitució de les passeres va atraure «bona afluència» de públic. L’altra alternativa era la platja. Però per a arribar-hi, els conductors havien de suar amb retencions de fins a cinc quilòmetres a l’enllaç entre la C-65 i la C-35 a Llagostera en sentit Palamós. A l’AP-7, a l’alçada de Maçanet de la Selva, es van acumular fins a dos quilòmetres de cua en sentit Girona. També es van registrar retencions a la C-63 en sentit Lloret de Mar, a la N-260 direcció Llançà i a la GI-600 en sentit Blanes.