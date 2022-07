Afra Boix és la presidenta i una d e les integrants de La Banda del Rec, un grup de percussió que aquest any celebra el seu 20è aniversari.

Quin és el seu paper a La Banda del Rec?

Fins ara el meu paper era el de tothom, anar als assajos i aprendre a tocar algun instrument més del que ja tocava. Ara m’he posat a la presidència perquè la Mònica Bonet, la presidenta des de feia 20 anys, ha volgut deixar el càrrec. Però som una banda bastant horitzontal i tot ho fem conjuntament.

Quin és l’origen de la banda?

Va sorgir com a banda d’acompanyament dels Reis. Al principi eren quatre gats que acompanyaven als reis, al cap d’un parell d’anys va entrar la Mònica i va compondre temes i va donar més energia. A partir d’aquí, van anar sortint més coses, com el bolo de carnaval, i es van anar ampliant les possibilitats.

Quins creu que son els principis de la banda?

Els principis de la banda són passar-ho bé i fer que la gent que ens escolta s’ho passi bé. Sempre que podem intentem transmetre aquesta bona energia i bon «rotllo». Al final no només som una banda de percussió sinó que som com una família.

Aquest any celebren el 20è aniversari, com han aconseguit durar tants anys?

És posar-hi ganes. Si t’agrada realment la percussió ja és molt. Jo hi porto «només» vuit anys.

Creu que hi ha un relleu generacional?

Sí que hi ha gent que porta a la banda des del principi, però normalment entra gent, a poc a poc, però entra gent. El que ens passa és que entra gent però també marxa, hi ha un equilibri de la gent que entra i surt, sempre ens mantenim en aquest rang.

Què s’ha de fer per entrar-hi?

Al principi de curs solem fer un càsting. És com una jornada de portes obertes on ve la gent que vol, prova a veure si se sent còmode amb els instruments i nosaltres veiem si té ritme, com agafa les baquetes, si se sap moure... No és gaire difícil entrar-hi.

Quines activitats solen realitzar?

Encara fem bolos de Reis i de carnaval però també anem allà on ens criden. Fem bolos de casaments, de festes d’empreses, de barraques de Girona. Està molt bé perquè vas veient diferents pobles i veus que la música agrada i les bandes de percussió també.

Què significa per la banda fer el pregó de les festes de Salt?

La veritat és que ens fa molta il·lusió. Teníem moltes ganes, ja que fem anys, de reivindicar-nos d’aquesta manera, de donar-nos a conèixer a través del pregó. Penso que serà un pregó irònic amb un punt de disbauxa.

Són una banda molt relacionada amb Salt. Què en pensen del municipi?

A mi m’agrada molt Salt i penso que a la banda també. Em sap greu que s’hagi de preguntar quina és l’opinió sobre el meu poble quan sé que molta gent ja té la idea que a Salt hi ha molta immigració i és l’única cosa que veuen.